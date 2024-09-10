Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе под Оренбургом
Возгорание произошло на нефтепроводе на территории Гаршинского месторождения в Курманаевском районе Оренбургской области, погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура региона.
«По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Курманаевского района организованы проверочные мероприятия по факту возгорания трубопровода», — указали в надзорном ведомстве.
Специалисты установят причины и обстоятельства ЧП и оценят действия уполномоченных органов. После проверки прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.
По данным правительства Оренбургской области, в Курманаевском районе неподалеку от села Гаршино произошли разгерметизация и возгорание подземного нефтепровода «Гаршино-Ростошинский». По предварительной информации, площадь пожара составила 150 квадратных метров, огонь уже ликвидировали, пишет RT. В результате ЧП пострадали пять человек, в их числе двое погибших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru