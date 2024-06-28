СМИ: Не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе»

Не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе», передает ТАСС со ссылкой на Люблинский суд Москвы.

Депутат Куринный назвал мораторий на проверки бизнеса причиной массового заболевания ботулизмом

В столице начался судебный процесс о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Было установлено, что все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе».

В столице в рамках расследования уголовного дела о производстве, хранении, сбыте товаров и продукции либо выполнении работ (оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности, задержали трех человек: по данным СМИ, это гендиректор «Кухни на районе», коммерческий директор и глава отдела качества поставщика продуктов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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