СМИ: Не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе»
Не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе», передает ТАСС со ссылкой на Люблинский суд Москвы.
В столице начался судебный процесс о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Было установлено, что все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе».
В столице в рамках расследования уголовного дела о производстве, хранении, сбыте товаров и продукции либо выполнении работ (оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности, задержали трех человек: по данным СМИ, это гендиректор «Кухни на районе», коммерческий директор и глава отдела качества поставщика продуктов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru