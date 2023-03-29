СМИ назвали стоимость купленной Мамаевым виллы на Бали

Стоимость виллы, купленной завершившим карьеру футболистом Павлом Мамаевым на Бали, составила 1,69 миллиона долларов, сообщает телеграм-канал «Звездач».

Павел Мамаев подарил жене 860-метровую виллу на Бали

По состоянию на 29 марта цена виллы в рублях составляет около 130 миллионов.

Ранее жена хавбека рассказала, что вилла - подарок Мамаева за рождение сына. На сегодняшний день объект площадью 860 квадратов находится в стадии строительства.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодарокПавел Мамаев

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