СМИ назвали стоимость купленной Мамаевым виллы на Бали
29 марта 202318:09
Стоимость виллы, купленной завершившим карьеру футболистом Павлом Мамаевым на Бали, составила 1,69 миллиона долларов, сообщает телеграм-канал «Звездач».
По состоянию на 29 марта цена виллы в рублях составляет около 130 миллионов.
Ранее жена хавбека рассказала, что вилла - подарок Мамаева за рождение сына. На сегодняшний день объект площадью 860 квадратов находится в стадии строительства.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru