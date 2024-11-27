СМИ назвали лучшие смартфоны для игр в 2024 году
Смартфон Asus ROG Phone 9 назвали идеальным смартфоном для игр в 2024 году. Об этом пишет издание Android Authority, составившее соответствующий рейтинг.
Авторы списка отметили победителя за высокую производительность и длительное время работы от аккумулятора, а также за быструю зарядку. К минусам отнесли цену гаджета в 999,99 долларов и качество работы его камер.
Второе место в рейтинге досталось другой версии победителя - Asus ROG Phone 9 Pro, а «бронзу» отдали смартфону ZTE Nubia RedMagic 9S Pro. ТОП-5 замкнули Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max.
Ранее Индонезия заблокировала продажи внутри страны смартфонов Google из-за невыполненных обязательств американской компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Европа пытается обойти санкции для оплаты российского газа
- Медведев объявил о внедрении цифрового профиля мигрантов в Москве
- Рубль начал отыгрывать потери на фоне мер ЦБ по стабилизации валютного рынка
- СМИ назвали лучшие смартфоны для игр в 2024 году
- Ученые нашли в Антарктиде янтарь возрастом 92 млн лет
- В Центробанке надеются на сокращение числа микрофинансовых организаций в России
- Франция отказалась исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху
- «Урал» в серии пенальти выбил «Химки» с полузащитником на воротах из Кубка России
- Центробанк РФ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
- Медведев призвал контролировать все передвижения мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru