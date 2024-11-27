СМИ назвали лучшие смартфоны для игр в 2024 году

Авторы списка отметили победителя за высокую производительность и длительное время работы от аккумулятора, а также за быструю зарядку. К минусам отнесли цену гаджета в 999,99 долларов и качество работы его камер.

Второе место в рейтинге досталось другой версии победителя - Asus ROG Phone 9 Pro, а «бронзу» отдали смартфону ZTE Nubia RedMagic 9S Pro. ТОП-5 замкнули Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

Ранее Индонезия заблокировала продажи внутри страны смартфонов Google из-за невыполненных обязательств американской компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

