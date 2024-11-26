«Другие ощущения!»: Apple представит самый тонкий смартфон в погоне за китайцами

«Пока официальной информации нет, мы пока разбираем слухи. Но тонкий корпус – это прекрасный маркетинговый ход, потому что это другие ощущения при использовании устройства. Сейчас лидеры по толщине китайцы, их складные смартфоны, которые складываются в два-три раза, Huawei, например, или Honor. Отдельные половинки смартфона очень тонкие. За счет этого получается добиться толщины почти как у обычного смартфона, но при этом он складной», - рассказал он.

По его словам, компания Apple в этом вопросе немного отстает, поэтому логично было бы представить миру тонкий смартфон с учетом лояльности потребителей.

«Apple здесь отстают немного, вполне возможно, что они это хотят наверстать. Но у такого смартфона будет ниже автономность. При этом аудитория Apple будет это покупать в любом случае, так как потребители очень лояльные. Тонкость корпуса никак не отразится на цене, разница будет в пределах 50-100 долларов», - заключил собеседник НСН.

Цены на гаджеты в России начнут расти уже во второй половине января, только рост в 15-20% позволит сбалансировать спрос и предложение, этого добивается Центробанк, заявил ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».

