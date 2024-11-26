«Другие ощущения!»: Apple представит самый тонкий смартфон в погоне за китайцами
Илья Корнейчук заявил НСН, что сегодня китайские смартфоны лидируют по толщине, а компания Apple отстает.
Тонкий смартфон – это маркетинговый ход и другие ощущения для потребителя, поэтому компания Apple ожидаемо должна включиться в эту гонку с китайскими производителями, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
В смартфонах iPhone 17 Air не будет слота для SIM-карты, поскольку телефон толщиной 5-6 мм слишком тонкий для этого. Кроме того, на корпусе не найдется места для второго динамика – он будет только один, пишет The Information. Презентация iPhone 17 Air запланирована на осень 2025 года. Создатели заявляют, что это будет самый тонкий смартфон. Корнейчук отметил, что это станет хорошим маркетинговым ходом.
«Пока официальной информации нет, мы пока разбираем слухи. Но тонкий корпус – это прекрасный маркетинговый ход, потому что это другие ощущения при использовании устройства. Сейчас лидеры по толщине китайцы, их складные смартфоны, которые складываются в два-три раза, Huawei, например, или Honor. Отдельные половинки смартфона очень тонкие. За счет этого получается добиться толщины почти как у обычного смартфона, но при этом он складной», - рассказал он.
По его словам, компания Apple в этом вопросе немного отстает, поэтому логично было бы представить миру тонкий смартфон с учетом лояльности потребителей.
«Apple здесь отстают немного, вполне возможно, что они это хотят наверстать. Но у такого смартфона будет ниже автономность. При этом аудитория Apple будет это покупать в любом случае, так как потребители очень лояльные. Тонкость корпуса никак не отразится на цене, разница будет в пределах 50-100 долларов», - заключил собеседник НСН.
Цены на гаджеты в России начнут расти уже во второй половине января, только рост в 15-20% позволит сбалансировать спрос и предложение, этого добивается Центробанк, заявил ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».
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