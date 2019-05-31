СМИ назвали дату «Прямой линии» с Владимиром Путиным
Ежегодная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 20 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации главы государства.
Напомним, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что дата события уже определена, однако не уточнил, когда именно оно состоится.
Добавим, во время предыдущей «Прямой линии», которая состоялась 7 июня 2018-года и продлилась 4 часа 20 минут, глава государства по конференц-связи пообщался с членами правительства и губернаторами. Традиционно формат «Прямой линии» подразумевает включения из регионов страны и ответы на вопросы граждан главой государства. Рекорд по продолжительности мероприятия был поставлен в 2013 году — тогда Путин общался с населением 4 часа 47 минут.
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