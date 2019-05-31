СМИ назвали дату «Прямой линии» с Владимиром Путиным

Ежегодная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 20 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что дата события уже определена, однако не уточнил, когда именно оно состоится.