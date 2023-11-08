СМИ назвали дату анонса GTA VI

Подразделение компании Take-Two Interactive студия Rockstar Games планирует на этой неделе анонсировать шестую часть компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA), сообщает Bloomberg.

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Источники агентства также утверждают, что трейлер GTA VI разработчики намерены опубликовать в декабре 2023 года, приурочив событие к 25-летию компании.

«Grand Theft Auto VI... как ожидается, станет одним из самых значительных развлекательных релизов десятилетия», — пишет Bloomberg.

Ранее акции Take-Two Interactive выросли на 7,04% после того, как Rockstar Games объявила о работе над шестой частью GTA, сообщает RT.

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ФОТО: Rockstar Games Inc
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