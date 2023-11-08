СМИ назвали дату анонса GTA VI
Подразделение компании Take-Two Interactive студия Rockstar Games планирует на этой неделе анонсировать шестую часть компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA), сообщает Bloomberg.
Источники агентства также утверждают, что трейлер GTA VI разработчики намерены опубликовать в декабре 2023 года, приурочив событие к 25-летию компании.
«Grand Theft Auto VI... как ожидается, станет одним из самых значительных развлекательных релизов десятилетия», — пишет Bloomberg.
Ранее акции Take-Two Interactive выросли на 7,04% после того, как Rockstar Games объявила о работе над шестой частью GTA, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru