СМИ нашли у митрополита РПЦ элитный пентхаус в Испании

23 декабря 201914:37

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) оказался владельцем двухуровневого пентхауса с бассейном в испанской провинции Аликанте, пишет «Новая газета». Это один из самых дорогих пентахусов в жилищном кооперативе Mare Nostrum II в Альтее, говорится в материале.

Церковный контроль. Зачем глава РПЦ перетасовал священников Московской патриархии?

По информации издания, расположенная на склоне холма у моря недвижимость находится в собственности Илариона с 2011 года. Тогда квартира стоила 950 тысяч евро, или 65,6 миллиона рублей.

В этом же кооперативе проживают певица Тамара Гвердцители, режиссер Юлий Гусман, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь, продюсер Тимур Вайнштейн.

В публикации утверждается, что Иларион по состоянию на август 2019 года числился главным должником в Mare Nostrum II: коммунальная задолженность достигла 20 тысяч евро.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: © РИА Новости, Владимир Федоренко
ТЕГИ:РпцНедвижимостьДолги Жкх