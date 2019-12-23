СМИ нашли у митрополита РПЦ элитный пентхаус в Испании
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) оказался владельцем двухуровневого пентхауса с бассейном в испанской провинции Аликанте, пишет «Новая газета». Это один из самых дорогих пентахусов в жилищном кооперативе Mare Nostrum II в Альтее, говорится в материале.
По информации издания, расположенная на склоне холма у моря недвижимость находится в собственности Илариона с 2011 года. Тогда квартира стоила 950 тысяч евро, или 65,6 миллиона рублей.
В этом же кооперативе проживают певица Тамара Гвердцители, режиссер Юлий Гусман, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь, продюсер Тимур Вайнштейн.
В публикации утверждается, что Иларион по состоянию на август 2019 года числился главным должником в Mare Nostrum II: коммунальная задолженность достигла 20 тысяч евро.
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