СМИ нашли у митрополита РПЦ элитный пентхаус в Испании

По информации издания, расположенная на склоне холма у моря недвижимость находится в собственности Илариона с 2011 года. Тогда квартира стоила 950 тысяч евро, или 65,6 миллиона рублей.

В этом же кооперативе проживают певица Тамара Гвердцители, режиссер Юлий Гусман, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь, продюсер Тимур Вайнштейн.

В публикации утверждается, что Иларион по состоянию на август 2019 года числился главным должником в Mare Nostrum II: коммунальная задолженность достигла 20 тысяч евро.

