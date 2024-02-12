СМИ: Налоговая заблокировала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму

По данным СМИ, заведение «Папа жарит мясо» накопило штрафы, а также долг по аренде и оплате ЖКХ на 35 тысяч рублей.

Жуков открыл точку в Симферополе в 2019 году. В дальнейшем артист планировал расширять сеть до нескольких заведений, однако коронавирус помешал развитию бизнеса. На данный момент ресторан закрыт, хотя ООО «Папа жарит мясо» не ликвидировано.

Ранее на ресторан-кабаре «Чаплин-клуб» юмориста Юрия Гальцева подали в суд за неуплату аренды на сумму в 1,5 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

