СМИ: налоговая заблокировала счета компании Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая принадлежит блогеру Анастасии Ивлеевой, пишет издание Super.

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Журналисты ссылаются на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». На 21 февраля имеется действующее решение о приостановке операций по счетам компании, говорится в материале. Причина блокировки не называется.

По информации издания, Ивлеевой принадлежит 45% акций компании. Организация занимается производством чипсов и энергетиков.

Как сообщал Telegram-канал Mash, Ивлеева могла задолжать налоговой 137 миллионов рублей. Ранее блогер погасила часть обязательств, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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