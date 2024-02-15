СМИ: Бизнес Ивлеевой проверят сотрудники Федеральной налоговой службы

По его данным, они стали проводиться после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который попросил изучить документы блогерши.

Запрос поступил после того, как Ивлеева организовала в Москве «голую вечеринку», в которой приняли участие многие российские знаменитости.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

