СМИ: Бизнес Ивлеевой проверят сотрудники Федеральной налоговой службы
В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной налоговой службы РФ начали проверки в отношении предприятий, принадлежащих блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает telegram-канал Mash.
По его данным, они стали проводиться после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который попросил изучить документы блогерши.
Запрос поступил после того, как Ивлеева организовала в Москве «голую вечеринку», в которой приняли участие многие российские знаменитости.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru