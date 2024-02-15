СМИ: Бизнес Ивлеевой проверят сотрудники Федеральной налоговой службы

В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной налоговой службы РФ начали проверки в отношении предприятий, принадлежащих блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает telegram-канал Mash.

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По его данным, они стали проводиться после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который попросил изучить документы блогерши.

Запрос поступил после того, как Ивлеева организовала в Москве «голую вечеринку», в которой приняли участие многие российские знаменитости.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
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