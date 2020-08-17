Ответственность за «пьяное» вождение с детьми предложили ужесточить

Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву предложили ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, особенно для тех, кто перевозит детей. С соответствующей инициативой к главе МВД обратился руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Сейчас за «пьяное» вождение водителям грозит административный штраф до 30 тысяч рублей с лишения водительских прав на срок до двух лет. Общественники предлагают увеличить «потолок» штрафов за это нарушение до 60 тысяч рублей с максимальным сроком лишения водительских прав до трёх лет.

Если пассажир нетрезвого водителя – несовершеннолетний, штраф должен составлять 90 тысяч рублей, а срок лишения права управлять транспортным средством – от трёх до пяти лет, считает Курдесов.

