На создателя Mr. Freeman составили протокол о дискредитации армии
В Хорошевский суд Москвы поступил протокол на создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), сообщает ТАСС.
Основателю анимационной студии грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Дата заседания пока неизвестна.
С начала спецоперации Мунтян выступил в поддержку Украины, также проводил сборы денежных средств на нужды ВСУ. На данный момент он находится за пределами России.
Ранее МВД объявило в розыск главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (признан в РФ иноагентом). Против него также завели уголовное дело за дискредитацию российской армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru