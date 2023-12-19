На создателя Mr. Freeman составили протокол о дискредитации армии

В Хорошевский суд Москвы поступил протокол на создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), сообщает ТАСС.

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Основателю анимационной студии грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Дата заседания пока неизвестна.

С начала спецоперации Мунтян выступил в поддержку Украины, также проводил сборы денежных средств на нужды ВСУ. На данный момент он находится за пределами России.

Ранее МВД объявило в розыск главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (признан в РФ иноагентом). Против него также завели уголовное дело за дискредитацию российской армии.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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