СМИ: На YouTube ухудшится скорость загрузки и качество воспроизведения видео

По его данным, проблемы связаны с техническими проблемами на оборудовании компании Google в РФ на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках.

«Трафика стало больше, инфраструктура не обновляется последние 2,5 года и уже не справляется. Основные проблемы — с кэшированием и ускорением загрузки контента», — пишет Mash.

СМИ отмечает, что видео будут загружаться медленнее, проигрываться с задержками и в «минимальном качестве».

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин допустил, что в России замедлят работу YouTube, этот вариант «более реалистичный», чем полная блокировка ресурса, пишет RT.

