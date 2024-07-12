СМИ: На YouTube ухудшится скорость загрузки и качество воспроизведения видео
Скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на видеохостинге YouTube будет ухудшаться с 12 июля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его данным, проблемы связаны с техническими проблемами на оборудовании компании Google в РФ на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках.
«Трафика стало больше, инфраструктура не обновляется последние 2,5 года и уже не справляется. Основные проблемы — с кэшированием и ускорением загрузки контента», — пишет Mash.
СМИ отмечает, что видео будут загружаться медленнее, проигрываться с задержками и в «минимальном качестве».
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин допустил, что в России замедлят работу YouTube, этот вариант «более реалистичный», чем полная блокировка ресурса, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму задержали агента спецслужб Украины
- СМИ: На YouTube ухудшится скорость загрузки и качество воспроизведения видео
- В ФАС призвали вернуть запрет на экспорт российского бензина
- Умер экс-нападающий ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко
- Более 650 человек тушат природные пожары в Амурской области
- Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд
- Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей
- Посол Чада Махамуд сообщил, что ведется работа по отмене виз для россиян
- В якутском Вилюйске ветер сорвал половину крыши здания аэропорта
- МИД: Россия и Белоруссия готовы отменить роуминг к апрелю 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru