СМИ: На Украине возник дефицит молока

«На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх», — отметил эксперт.

Как указал Центило, спрос на молоко существенно превысил предложение на фоне вырезания домашнего скота. Глава агрофирмы подчеркнул, что за время боевых действий на Украине «под нож ушла едва ли не треть поголовья», пастбища на западе и севере страны пусты.

Центило связал такую тенденцию с неуверенностью украинцев в будущем и желанием получить за убой скота «хоть какие-то деньги». Кроме того, многие жители страны уезжают в Европу, и за животными некому ухаживать.

