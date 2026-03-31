СМИ: На юге России тестируют «белый список» для домашнего интернета
«Белый список» для домашнего интернета тестируют на юге России. Об этом сообщает портал «Код Дурова», который ссылается на клиентов одного из местных провайдеров в Ростове-на-Дону.
В частности, граждане рассказали сайту, что на домашнем интернете у них открываются только ресурсы, внесённые в «белый список». При этом прочие сайты не работают даже при использовании VPN.
В «Коде Дурова» отметили, что автоответчик техподдержки данного провайдера сообщает о наличие технических проблем, которые связаны с внешним воздействием на инфраструктуру, в том числе некие «массированные DDoS‑атаки», затронувшие «десятки операторов и сервисов».
Ранее в СМИ появилась информация, что Минцифры РФ может удалять из «белых списков» маркетплейсы, IT-компании, банки и другие сервисы , если они будут доступны пользователям при включенном VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
