СМИ: На сеть пивных Розенбаума «Толстый фраер» подали в суд за долги
Коммунальные службы Санкт-Петербурга подали в суд на сеть пивных исполнителя Александра Розенбаума «Толстый фраер». Поводом послужила неоплата коммунальных платежей, пишет Life.ru со ссылкой на источники.
По данным издания, пивная сеть задолжала 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Отдельный иск также был подан из-за неоплаты электричества на сумму в 84 тысячи рублей.
Розенбаум основал сеть баров в 2003 году. Как пишет СМИ, в 2022 году годовой оборот заведений исполнителя составил около 180 миллионов рублей.
Ранее суд Москвы взыскал с музыканта Леонида Агутина 123,5 тысячи рублей за долги по коммунальным платежам, передает «Радиоточка НСН».
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