СМИ: На сеть пивных Розенбаума «Толстый фраер» подали в суд за долги

По данным издания, пивная сеть задолжала 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Отдельный иск также был подан из-за неоплаты электричества на сумму в 84 тысячи рублей.

Розенбаум основал сеть баров в 2003 году. Как пишет СМИ, в 2022 году годовой оборот заведений исполнителя составил около 180 миллионов рублей.

Ранее суд Москвы взыскал с музыканта Леонида Агутина 123,5 тысячи рублей за долги по коммунальным платежам, передает «Радиоточка НСН».



