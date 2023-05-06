СМИ: На счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей
Следствие в рамках расследования уголовного дела наложило обеспечительные меры на банковские счета блогера Елены Блиновской и ее супруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее против Блиновской возбудили дело о неуплате налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке покинуть Россию, сейчас она находится под домашним арестом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Сотрудниками правоохранительных органов были ... арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках», — рассказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что на счетах Блиновских хранятся сотни миллионов рублей в различной валюте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут отправлять на передовую из единого хаба
- Риттер: Запад уничтожает украинцев, отправляя незнакомую ВСУ технику
- СМИ: На счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей
- В Берлине отменили запрет на использование флагов Украины 9 мая
- СМИ: В Днепропетровске прогремели взрывы
- Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Блинкеном ситуацию в Судане
- Рогов: Украинские войска перебросили бронетехнику в Запорожскую область
- СМИ: силовики сорвали провокацию на 9 мая по осложнению работы ПВО
- Bloomberg: США начали расследование против Binance из-за обхода санкций
- Алаудинов заявил, что у «Ахмата» хватит боеприпасов для наступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru