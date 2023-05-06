СМИ: На счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей

Ранее против Блиновской возбудили дело о неуплате налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке покинуть Россию, сейчас она находится под домашним арестом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Сотрудниками правоохранительных органов были ... арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках», — рассказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что на счетах Блиновских хранятся сотни миллионов рублей в различной валюте.

