СМИ: На счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей

Следствие в рамках расследования уголовного дела наложило обеспечительные меры на банковские счета блогера Елены Блиновской и ее супруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня

Ранее против Блиновской возбудили дело о неуплате налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке покинуть Россию, сейчас она находится под домашним арестом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Сотрудниками правоохранительных органов были ... арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках», — рассказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что на счетах Блиновских хранятся сотни миллионов рублей в различной валюте.

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ФОТО: sledcom.ru
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