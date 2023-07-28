Импортер премиальных вин Simple Group предупредил о повышении цен

Крупнейший импортер итальянских и других импортных вин в Россию компания Simple Group заявила о грядущем повышении цен. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на письмо организации в адрес партнеров.

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Компания намерена поднять стоимость вин с 1 августа. Повышение коснется части ассортимента.

Причиной в Simple Group назвали рост стоимости доставки вин в Россию и падение курса национальной валюты.

По информации газеты «Коммерсант», за первые пять месяцев 2023 года Грузия заняла первое место по поставкам тихих вин в Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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