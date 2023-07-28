Импортер премиальных вин Simple Group предупредил о повышении цен
Крупнейший импортер итальянских и других импортных вин в Россию компания Simple Group заявила о грядущем повышении цен. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на письмо организации в адрес партнеров.
Компания намерена поднять стоимость вин с 1 августа. Повышение коснется части ассортимента.
Причиной в Simple Group назвали рост стоимости доставки вин в Россию и падение курса национальной валюты.
По информации газеты «Коммерсант», за первые пять месяцев 2023 года Грузия заняла первое место по поставкам тихих вин в Россию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Импортер премиальных вин Simple Group предупредил о повышении цен
- Президент Эритреи назвал НАТО «организацией в реанимации»
- Россиян призвали не опасаться протестов грузинской оппозиции в Батуми
- Правозащитную организацию «Зона права» исключили из списка иноагентов
- Депутат Верховной рады заявил о взрывах в Днепре
- ФК «Ювентус» исключили из еврокубков на сезон-2023/2024
- МЧС: дождь в Москве будет идти более полсуток
- СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Таганрог
- Кабмин утвердил новый порядок формирования и направления повесток
- В Кремле осудили ракетный удар по Таганрогу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru