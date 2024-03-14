СМИ: На пост главы Верховного суда рассматривают Ирину Подносову

Глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова и зампред Верховного суда (ВС) является одним из вероятных кандидатов на пост председателя ВС. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, окончательное решение еще не принято, сбор заявок продолжается.

Источники газеты заявили, что назначение на пост Подносовой стало бы «наиболее логичным», так как она давно известна в судейском сообществе и что «она человек из судебной системы».