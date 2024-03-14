СМИ: На пост главы Верховного суда рассматривают Ирину Подносову

Глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова и зампред Верховного суда (ВС) является одним из вероятных кандидатов на пост председателя ВС. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, окончательное решение еще не принято, сбор заявок продолжается.

Источники газеты заявили, что назначение на пост Подносовой стало бы «наиболее логичным», так как она давно известна в судейском сообществе и что «она человек из судебной системы».

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Ирина Подносова работала судьей в Лужском городском суде Ленинградской области с 1990 года, став его председателем в 2003-м. Также возглавляла Ленинградский облсуд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Нынешние должности она заняла в 2020 году.

24 февраля умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, который занимал этот пост больше 30 лет.

Ирина Подносова училась в один год с президентом РФ Владимиром Путиным на юридическом факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет).


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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