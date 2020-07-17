Однокурсницу Путина хотят назначить зампредом Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендует назначить на должность заместителя председателя Верховного суда и главы его судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову. Сейчас она возглавляет Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

При этом кандидату в ходе заседания ВККС не было задано ни одного вопроса, коллегия практически сразу рекомендовала назначить её на новую высокую должность, сообщает РБК. Как отмечает «Фонтанка» Подносова не имеет опыта рассмотрения арбитражных дел, так как всегда занималась только уголовными, гражданскими и административными в судах общей юрисдикции.

Сегодня же Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Олега Свириденко в качестве судьи, а также заместителя председателя Верховного суда и главы судебной коллегии по экономическим спорам ВС, на должность которого претендует Подносова. Он сам написал заявление об отставке. Также освобожден заместитель главы ВС Василий Нечаев.

Свириденко в феврале с трудом получил рекомендацию ВККС для переназначения на свою должность. Как отмечают сетевые издания, на коллегии он был вынужден оправдываться по поводу запутанной семейной жизни, критические публикации в СМИ и огрехи в работе. В итоге ни Верховный суд, ни Совет судей не поддержали его переназначение.

Ирина Подносова училась в один год с президентом РФ Владимиром Путиным на юридическом факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет).

Согласно закону, заместители председателя Верховного суда, которые возглавляют его коллегии, назначаются Советом Федерации по представлению президента после рекомендации руководителя самого ВС и ВККС.

