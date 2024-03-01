«Мантия сгладит»: Медведеву пророчат должность председателя Верховного суда РФ
Дмитрий Медведев является юристом с большим стажем и статусом, отметил в эфире НСН федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
Подать заявку на вакансию председателя Верховного суда РФ может каждый россиянин при соответствии определенным требованиям, рассказал федеральный судья в отставке Сергей Пашин в интервью НСН. Однако, указал он, вероятнее всего эту должность займет член Верховного суда, при этом среди претендентов также может быть зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ. Уточняется, что заявления и необходимые документы кандидатов на вакантную должность будут приниматься до 22 марта. Согласно закону «О статусе судей», претендент должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. Кроме того, у него не должно быть судимостей и вида на жительство в других странах. Пашин отметил, что у простых россиян мало шансов на победу.
«Принять участие могут все желающие, которые будут соответствовать заявленным требованиям. В типичном случае на решение могут повлиять большой стаж и авторитет в юридическом сообществе. Очень типично, что, скорее всего, председателем может стать член Верховного суда, один из заместителей или член Конституционного суда. Чтобы совсем уж политика, который не имеет судебного стажа, сделали председателем Верховного суда, это нетипично. Есть шансы подать документы и быть рассмотренным, но шансы на победу все-таки меньше. Вероятных претендентов очень трудно назвать… В свое время ходили слухи о Медведеве, но не знаю, насколько они достоверны. Он юрист с большим стажем и статусом, лояльный. Может быть, мантия все сгладит (заявления Медведева в Telegram-канале – ред. НСН)», – сказал Пашин.
Также он рассказал, как проходит отбор заявок на вакансию председателя Верховного суда РФ.
«Прежде всего, будет работать Высшая квалификационная коллегия судей, которая будет рассматривать заявки претендентов при условии, если они отвечают формальным требованиям: стаж, высшее юридическое образование, гражданство РФ и состояние здоровья. Есть список заболеваний, которые судьи не должны иметь. Если заключение положительное, следующий шаг – это представление материалов в Администрацию президента. Там есть комиссия по рассмотрению кандидатов на судебные должности. Потом президент или вносит представление в Совет Федерации, или отказывает. Совфед из одного или нескольких кандидатов выбирает достойного, после чего его приводят к присяге», –резюмировал собеседник НСН.
Экс-глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался на 81-м году жизни 23 февраля. В 1989 году он стал председателем Верховного суда РСФСР, а позже, в 1991 году, занял должность председателя Верховного суда России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области
- «Попытки бабушки»: В Госдуме отреагировали на новый альбом Пугачевой
- Набиуллина: на рынке первичного жилья наблюдается перегрев
- СМИ: Зеленский отказался от поездки в Армению и в Азербайджан из-за отказа Баку
- ЦБ: Доля безналичных платежей в России превысила 83% в 2023 году
- Исследование: Цветы могут подорожать до 30%
- Гладков: ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородской областью
- СМИ: Промес не смог вернуться в Россию из-за требований прокуратуры Нидерландов
- Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе
- СМИ: Чиновники Усть-Ижоры потратили миллион рублей на концерт Орбакайте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru