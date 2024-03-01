«Мантия сгладит»: Медведеву пророчат должность председателя Верховного суда РФ

Подать заявку на вакансию председателя Верховного суда РФ может каждый россиянин при соответствии определенным требованиям, рассказал федеральный судья в отставке Сергей Пашин в интервью НСН. Однако, указал он, вероятнее всего эту должность займет член Верховного суда, при этом среди претендентов также может быть зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ. Уточняется, что заявления и необходимые документы кандидатов на вакантную должность будут приниматься до 22 марта. Согласно закону «О статусе судей», претендент должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. Кроме того, у него не должно быть судимостей и вида на жительство в других странах. Пашин отметил, что у простых россиян мало шансов на победу.