СМИ: На Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя

Ситуация вызвала общественное возмущение, после чего местные жители вышли на акцию. По данным собеседника агентства, их собралось около 50-60 человек. При этом во время шествия собравшиеся выкрикивали «Русские, вперед» и «Один за всех, и все за одного».

На данный момент на задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство, он получил административный арест на пять суток. При этом в отношении него также собирается материал по факту применения насилия к представителю власти.

Ранее стало известно, что российский боец ММА Александр Ларкин устроил потасовку с туристом в аэропорту Внуково, передает RT.

