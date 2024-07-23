СМИ: На Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя
Около 60 жителей города Кореновск в Краснодарском крае вышли на акцию в ответ на нападение курда на местного жителя, получившего пять суток ареста. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В материале уточняется, что в воскресенье вечером, 20 июля, в Кореновске курды избили местного жителя за то, что тот сделал им замечание из-за громкой музыки. Пострадавший вызвал полицию.
Ситуация вызвала общественное возмущение, после чего местные жители вышли на акцию. По данным собеседника агентства, их собралось около 50-60 человек. При этом во время шествия собравшиеся выкрикивали «Русские, вперед» и «Один за всех, и все за одного».
На данный момент на задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство, он получил административный арест на пять суток. При этом в отношении него также собирается материал по факту применения насилия к представителю власти.
Ранее стало известно, что российский боец ММА Александр Ларкин устроил потасовку с туристом в аэропорту Внуково, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru