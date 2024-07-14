МВД возбудило дело после массовой драки в подмосковном Красногорске
14 июля 202418:58
МВД возбудило уголовное дело после массовой драки в городе Красногорске Московской области, сообщила региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 июля. О массовой драке правоохранительным органам сообщила жительница дома по улице Липовая Роща.
В результате потасовки пострадал мужчина 1987 года рождения. Городская прокуратура устанавливает всех участников драки.
Ранее в Уфе произошла массовая драка с участием 15 иностранных студентов. Причиной потасовки стал денежный долг, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru