СМИ: На Кубани поставили памятник основателям ЧВК «Вагнер»
Памятник основателям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину установили в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «ЧВК Вагнер. Сводки».
Монумент представляет собой две фигуры, установленные на каменном постаменте. На нём имеются надписи «Первому» и «Девятому» - отсылка к позывным Пригожина и Уткина. Также нанесены изображения жетонов с их личными номерами: М-3308 и М-0209.
Ранее в СМИ появилась информация, что памятник Пригожину и Уткину планировалось установить рядом с часовней ЧВК «Вагнер». По данным издания «Подъём», местные власти указали, что их разрешение для этого не требуется, так как данная территория являестя частной.
Пригожин и Уткин погибли 23 августа 20203 года в результате крушения частного самолёта в Тверской области. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, окончательный доклад по расследованию инцидента ещё не представили, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru