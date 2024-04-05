СМИ: На Кубани поставили памятник основателям ЧВК «Вагнер»

Монумент представляет собой две фигуры, установленные на каменном постаменте. На нём имеются надписи «Первому» и «Девятому» - отсылка к позывным Пригожина и Уткина. Также нанесены изображения жетонов с их личными номерами: М-3308 и М-0209.

Ранее в СМИ появилась информация, что памятник Пригожину и Уткину планировалось установить рядом с часовней ЧВК «Вагнер». По данным издания «Подъём», местные власти указали, что их разрешение для этого не требуется, так как данная территория являестя частной.

Пригожин и Уткин погибли 23 августа 20203 года в результате крушения частного самолёта в Тверской области. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, окончательный доклад по расследованию инцидента ещё не представили, сообщает RT.