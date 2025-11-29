СМИ: На Крымском мосту разворачивают автомобили из-за новых требований
На Крымском мосту начали разворачивать микроавтобусы, следующие со стороны Тамани. Как сообщает Mash, хотя по документам эти транспортные средства числятся пассажирскими, на деле они задействованы в коммерческих грузоперевозках.
Под ограничения попали популярные модели — «Спринтеры», «Транзиты», «Газели» и «Соболи», которые перевозят разнообразный товар: от овощей и фруктов до автозапчастей и алкогольной продукции.
По информации СМИ, новые правила ввели по двум причинам: из‑за многочисленных жалоб дальнобойщиков и в рамках усиления антитеррористических мер. При этом проезд для личных вещей остается свободным — пропускают бытовые предметы, стройматериалы и продукты «для собственных нужд». Хотя ориентировочный лимит на ввоз составляет 150–200 килограммов, четких регламентированных норм не установлено.
Автомобили, не прошедшие проверку, вынуждены выбирать альтернативные маршруты — либо двигаться в сторону Мариуполя, либо пользоваться паромной переправой. По предварительным подсчетам, такие микроавтобусы составляют примерно 5% от общего транспортного потока через мост.
Ранее сообщалось, что с 3 ноября закроют проезд по трассе к мосту со стороны Краснодарского края из-за выявленных попыток провоза взрывчатки в аккумуляторах. Для грузовиков запрет действует давно, легковушки смогут ехать через альтернативный путь Таганрог — Джанкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
