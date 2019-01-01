СМИ: На Красной площади задержаны активисты из крымских татар

Сотрудники полиции задержали на Красной площади в Москве участников акции против преследования крымских татар. Как сообщает телеканал «Дождь», несколько человек развернули плакаты против уголовных дел в отношении представителей этого народа.

По данным корреспондента радиостанции, были задержаны семь человек, их отправили в ОВД «Китай-город». Остальные активисты разошлись.

Эта акция была приурочена к заседанию Верховного суда, который завтра должен рассмотреть жалобы на приговор четырём крымским татарам. В конце прошлого года суд в Ростове-на-Дону приговорил их к лишению свободы на сроки от девяти до 17 лет.

Речь идёт о деле бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанной в России террористической и запрещённой. В июне этого года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял решение ещё по пятерым участникам симферопольской ячейки этой организации. Они также приговорены к длительным срокам заключения.

