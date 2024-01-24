СМИ: На ресторан Юрия Гальцева подали в суд за неуплату аренды

Иск на заведение направила компания «Сатурн ВМ» после того как «Чаплин-клуб» на протяжении года не выплачивал арендную плату. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования истца.

По данным издания, кабаре Гальцева несет большие убытки. Фирма «ЧК», в которой он занимает должность гендиректора, также внесена в негативный реестр. Компания ранее предоставляла недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

Ранее коммунальные службы Санкт-Петербурга подали в суд на сеть пивных исполнителя Александра Розенбаума «Толстый фраер» за неуплату коммунальных платежей, напоминает «Радиоточка НСН».

