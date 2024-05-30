СМИ: На экс-губернатора ХМАО Комарову составили протокол за дискредитацию ВС РФ

По данным издания, поводом для протокола послужили высказывания Комаровой во время встречи с жителями региона в октябре 2023. Тогда, отвечая на вопросы граждан, экс-губернатор назвала специальную военную операцию незапланированной и ненужной стране.

«Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки...будут присутствовать», - сказала она.

Административное дело на Комарову поступило в суд 26 апреля.

Ранее стало известно, что Комарова объявила об уходе в отставку с поста губернатора ХМАО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

