СМИ: На экс-губернатора ХМАО Комарову составили протокол за дискредитацию ВС РФ
На бывшего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Наталью Комарову составили административный протокол за дискредитацию армии России. Об этом сообщил Telegram-канал «База».
По данным издания, поводом для протокола послужили высказывания Комаровой во время встречи с жителями региона в октябре 2023. Тогда, отвечая на вопросы граждан, экс-губернатор назвала специальную военную операцию незапланированной и ненужной стране.
«Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки...будут присутствовать», - сказала она.
Административное дело на Комарову поступило в суд 26 апреля.
Ранее стало известно, что Комарова объявила об уходе в отставку с поста губернатора ХМАО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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