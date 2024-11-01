СМИ: На Дмитрия Певцова подали в суд за долг по коммуналке
1 ноября 202409:37
На актера и депутата Дмитрия Певцова подал в суд «Мосводоканал» из-за огромной задолженности за воду в квартире, которая находится в престижном столичном районе Хамовники, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, оплата по счетчикам в пентхаусе стоимостью $3 млн, который принадлежит Певцову, не производится уже три года.
В иске указано, что долг за водоснабжение вырос до 13415 рублей.
Ранее стало известно, что актер Певцов снялся в роли хирурга после долгого перерыва, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru