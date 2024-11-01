СМИ: На Дмитрия Певцова подали в суд за долг по коммуналке

По его данным, оплата по счетчикам в пентхаусе стоимостью $3 млн, который принадлежит Певцову, не производится уже три года.

В иске указано, что долг за водоснабжение вырос до 13415 рублей.

Ранее стало известно, что актер Певцов снялся в роли хирурга после долгого перерыва, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

