СМИ: С блогера Mellstroy намерены взыскать 10 миллионов рублей
Экс-депутат Заксобрания Челябинской области, руководитель религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» Александр Морозов подал иск в суд на блогера Mellstroy (Андрей Бурим), потребовав с него 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
По данным СМИ, поводом послужили нецензурные высказывания блогера и его неуважительное отношение к россиянам.
При этом в январе 2024 года Морозов уже пытался взыскать с Mellstroy 10 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения. Тогда суд посчитал, что иск составлен некорректно.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск блогера Mellstroy. Артиста уже объявляли в розыск в феврале. По данным СМИ, против белорусского стримера было возбуждено уголовное дело за уклонение от срочной службы в армии, передает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru