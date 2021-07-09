Блогера Mellstroy приговорили к полугоду исправительных работ за избиение девушки

Суд Пресненского района Москвы назначил избившему девушку во время онлайн-трансляции блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) шесть месяцев исправительных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Блогера признали виновным по статье «Побои». Помимо исправительных работ, ежемесячно из заработной платы Бурима будут удерживать 10% в доход государства. Прокуратура запрашивала для блогера именно такое наказание, при этом защита потерпевшей настаивала на двух годах заключения.

В ходе процесса обвиняемый подтвердил факт избиения, однако подчеркнул, что хулиганских побуждений у него якобы не было.

По данным следствия, в октябре 2020 года блогер во время прямого эфира ударил свою 21-летнюю знакомую лицом об стол. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Приговор суда еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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