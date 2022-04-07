СМИ: МВД ликвидирует должность начальника полиции на районном уровне
Должность начальника полиции — заместителя руководителя органа МВД, введенную в России в ходе реформ 2011 года, предложили ликвидировать. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, соответствующий документ направил руководителям региональных органов МВД замглавы ведомства Александр Кравченко. В министерстве ожидают мнений регионального руководства до 15 апреля.
Предполагается, что сокращения проведут на районном уровне. Источники «Коммерсанта» отмечают, что эксперимент с объединением криминальной и общественной полиции не оправдал себя.
Если решение о ликвидации должности начальника полиции — замглавы органа МВД будет принято, у руководителя снова появятся заместители по полиции общественной безопасности и по криминальной полиции.
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