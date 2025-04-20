Один человек пострадал при стрельбе у отеля в центре Берлина
Стрельба произошла рано утром в центре Берлина у отеля Hilton, как минимум один человек получил ранение. Об этом сообщает Bild.
Как сообщил очевидец, слова которого приводит Bild, ссора началась в ночном клубе Bricks, расположенном прямо рядом с отелем Hilton. Там повздорили две группы молодых людей. Охрана клуба вмешалась, чтобы успокоить ситуацию, однако один мужчина смог вырваться, вышел из клуба и открыл огонь перед зданием. Всего в потерпевшего было произведено около восьми выстрелов, после чего преступник скрылся на белом Mercedes А-класса, добавил очевидец.
По данным полиции, мужчина получил ранение в руку.
Также, по предварительной информации, есть как минимум двое подозреваемых.
В конце марта четыре человека погибли, два пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк в штате Флорида в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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