Один человек пострадал при стрельбе у отеля в центре Берлина

Как сообщил очевидец, слова которого приводит Bild, ссора началась в ночном клубе Bricks, расположенном прямо рядом с отелем Hilton. Там повздорили две группы молодых людей. Охрана клуба вмешалась, чтобы успокоить ситуацию, однако один мужчина смог вырваться, вышел из клуба и открыл огонь перед зданием. Всего в потерпевшего было произведено около восьми выстрелов, после чего преступник скрылся на белом Mercedes А-класса, добавил очевидец.

По данным полиции, мужчина получил ранение в руку.

Также, по предварительной информации, есть как минимум двое подозреваемых.

В конце марта четыре человека погибли, два пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк в штате Флорида в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

