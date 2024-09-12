СМИ: Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО
Бизнесмена Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, задержали в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, правоохранители вывели Блиновского из части в наручниках. Предпринимателя доставили на допрос.
«Командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу — не помогло. На СВО Алексей успел сменить адвоката после того, как его объявили в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег», — пишет Mash.
В апреле Блиновский отправился добровольцем в зону специальной военной операции, напоминает Ura.ru. Он служил в районе села Урожайное в Донецкой Народной Республике. При этом бизнесмен был объявлен в федеральный розыск из-за неявки к следователю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru