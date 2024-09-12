СМИ: Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО

По данным издания, правоохранители вывели Блиновского из части в наручниках. Предпринимателя доставили на допрос.

«Командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу — не помогло. На СВО Алексей успел сменить адвоката после того, как его объявили в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег», — пишет Mash.

В апреле Блиновский отправился добровольцем в зону специальной военной операции, напоминает Ura.ru. Он служил в районе села Урожайное в Донецкой Народной Республике. При этом бизнесмен был объявлен в федеральный розыск из-за неявки к следователю.

