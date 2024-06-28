Дело супруга Блиновской выделено в отдельное производство

Уголовное дело бизнесмена Алексея Блиновского, супруга основательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, было выделено в отдельное производство. Об этом заявила адвокат блогера Наталия Сальникова, сообщает ТАСС.

По ее словам, соответствующее решение в отношении ее подзащитного принято в связи с тем. что Блиновский находится в зоне СВО.

Мужа Блиновской объявили розыск из-за неявки к следователю

В пятницу Блиновский был объявлен в розыск. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также подозревают в соучастии в преступлениях, совершенных его женой.

В середине апреля 2024 года бизнесмен заключил контракт на прохождение службы в армии и отправился в зону военных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС
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