Дело супруга Блиновской выделено в отдельное производство
Уголовное дело бизнесмена Алексея Блиновского, супруга основательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, было выделено в отдельное производство. Об этом заявила адвокат блогера Наталия Сальникова, сообщает ТАСС.
По ее словам, соответствующее решение в отношении ее подзащитного принято в связи с тем. что Блиновский находится в зоне СВО.
В пятницу Блиновский был объявлен в розыск. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также подозревают в соучастии в преступлениях, совершенных его женой.
В середине апреля 2024 года бизнесмен заключил контракт на прохождение службы в армии и отправился в зону военных действий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru