СМИ: Мужа Елены Блиновской перевели в штурмовое подразделение

Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский перешел в штурмовое подразделение пятой ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

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Уточняется, что супруга блогера перевели в первый армейский корпус, новые сослуживцы тепло приняли его.

Источники издания также сообщают, что Алексей Блиновский быстро учится и уже две недели выполняет приказы на передовой.

В апреле стало известно, что Алексей Блиновский отправился в зону СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить из СИЗО жену-«королеву марафонов», обвиненную в уклонении от уплаты налогов, легализации денег, неправомерном обороте средств платежей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияБлогер

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