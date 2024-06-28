СМИ: Мужа Елены Блиновской перевели в штурмовое подразделение
Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский перешел в штурмовое подразделение пятой ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
Уточняется, что супруга блогера перевели в первый армейский корпус, новые сослуживцы тепло приняли его.
Источники издания также сообщают, что Алексей Блиновский быстро учится и уже две недели выполняет приказы на передовой.
В апреле стало известно, что Алексей Блиновский отправился в зону СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить из СИЗО жену-«королеву марафонов», обвиненную в уклонении от уплаты налогов, легализации денег, неправомерном обороте средств платежей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru