СМИ: Муж Блиновской так и не явился к следователю

Блиновскому вменяют пособничество в уклонении от уплаты налогов и особо крупном отмывании доходов. Мужчина находится в зоне специальной военной операции и при этом объявлен в федеральный розыск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, это связано с неявкой предпринимателя к следователю.

«Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела», — поделился собеседник РИА Новости.

Муж Блиновской по-прежнему числится в розыске МВД.

