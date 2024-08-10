СМИ: Муж Блиновской так и не явился к следователю
Бизнесмен Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, все еще не явился к следователю для ознакомления с материалами дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Блиновскому вменяют пособничество в уклонении от уплаты налогов и особо крупном отмывании доходов. Мужчина находится в зоне специальной военной операции и при этом объявлен в федеральный розыск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, это связано с неявкой предпринимателя к следователю.
«Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела», — поделился собеседник РИА Новости.
Муж Блиновской по-прежнему числится в розыске МВД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru