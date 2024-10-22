СМИ: Муж Блиновской стал снайпером на СВО
Предприниматель Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, стал снайпером в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, бизнесмен, который в апреле отправился на СВО, прошел полный курс обучения и получил личную снайперскую винтовку Драгунова (СВД).
«Он [Блиновский]... успел отработать в паре под Красногоровкой ДНР. В ближайшее время он может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ», — отмечает Mash.
В сентябре Алексея Блиновского заметили в Москве, напоминает РЕН ТВ. По данным СМИ, предприниматель вернулся в столицу из зоны СВО и часто приезжал к себе домой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru