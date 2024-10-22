СМИ: Муж Блиновской стал снайпером на СВО

По данным издания, бизнесмен, который в апреле отправился на СВО, прошел полный курс обучения и получил личную снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

«Он [Блиновский]... успел отработать в паре под Красногоровкой ДНР. В ближайшее время он может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ», — отмечает Mash.

В сентябре Алексея Блиновского заметили в Москве, напоминает РЕН ТВ. По данным СМИ, предприниматель вернулся в столицу из зоны СВО и часто приезжал к себе домой.

