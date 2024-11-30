СМИ: Муж Блиновской перевелся из снайперов в тыл

Сообщается, что после приостановки расследования уголовного дела (Блиновскому вменяют пособничество в уклонении от уплаты налогов и особо крупном отмывании доходов) и прекращения розыска Блиновский в роли снайпера неоднократно бывал в роли снайпера на боевом задании.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что задолженность Блиновской по налогам в размере 1,5 млрд рублей больше не отображается в базе Федеральной налоговой службы.

