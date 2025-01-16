СМИ: Москвичке, грубо оскорбившей русских, грозит 25 лет колонии

Поэтому теперь к статье о хулиганстве девушке могут добавить еще и статьи «Госизмена», «Сотрудничество с иностранной организацией», «Распространение порнографии» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Родители девушки в беседе с Mash рассказали, что до 2010-х годов она вела себя нормально, пока не начала читать проукраинские ресурсы и не стала искать в своем роду украинские корни.

В ноябре прошлого года в московской Некрасовке Джоган с пистолетом вышла к рабочим в подъезд, накричав на них за то, что они нарушают её дневной сон после ночной смены и назвала «русней», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



