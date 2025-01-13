Против экс-адвоката Пашаева возбудили еще одно уголовное дело

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества, сообщается в материалах уголовного дела, которые объявил судья Московского гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении меры пресечения.

«Дело в отношении вас возбуждено, вы являетесь подозреваемым», - сказал судья.

У экс-адвоката Пашаева нашли долги по налогам на 707 тысяч рублей

Потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров, который не смог явиться на судебное заседание. Сторона защиты Пашаева выступила за гласность судебного процесса, также экс-адвокат не признал вину ни по одному эпизоду.

Следствие ходатайствовало о закрытии судебного заседания, ссылаясь на содержание в материалах гостайны. В результате судебное заседание проводится в закрытом режиме.

Других подробностей не сообщается. Против Пашаева уже расследуется дело о мошенничестве. По мнению следствия, он убедил Алексея Блиновского и его супругу, блогера Елену Блиновскую, что освободит их от уголовной ответственности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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