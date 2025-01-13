Против экс-адвоката Пашаева возбудили еще одно уголовное дело
Бывшему адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества, сообщается в материалах уголовного дела, которые объявил судья Московского гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении меры пресечения.
«Дело в отношении вас возбуждено, вы являетесь подозреваемым», - сказал судья.
Потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров, который не смог явиться на судебное заседание. Сторона защиты Пашаева выступила за гласность судебного процесса, также экс-адвокат не признал вину ни по одному эпизоду.
Следствие ходатайствовало о закрытии судебного заседания, ссылаясь на содержание в материалах гостайны. В результате судебное заседание проводится в закрытом режиме.
Других подробностей не сообщается. Против Пашаева уже расследуется дело о мошенничестве. По мнению следствия, он убедил Алексея Блиновского и его супругу, блогера Елену Блиновскую, что освободит их от уголовной ответственности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru