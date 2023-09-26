Алибасов подал в суд из-за плохой работы World of Tanks на его ноутбуке
Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал в Пресненский районный суд Москвы иск к торговой сети «М.Видео», сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на его помощницу Елену.
Отмечается, что шоумен приобрел игровой ноутбук стоимостью 200 тысяч рублей, однако устройство тормозило и «не тянуло даже танчики».
«Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так», - заявила помощница Алибасова.
По ее словам, центральный офис «М.Видео» мог бы пойти навстречу 76-летнему продюсеру, однако Алибасов решил поступить «как обычный гражданин».
Ранее в беседе с газетой «Московский комсомолец» сын продюсера Бари Алибасов - младший заявил об ухудшении состояния здоровья отца спустя три года после отравления жидкостью для прочистки труб «Крот», передает «Радиоточка НСН».
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