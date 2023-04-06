СМИ: «Москвич 6» начнут продавать в сентябре
Продажи седана «Москвич 6» стартуют в сентябре, заявил генеральный директор завода Дмитрий Пронин в эфире радио «Шансон».
Накануне автозавод «Москвич» подтвердил намерение расширить свой модельный ряд в 2023 году. В сообщении компании уточнялось, что планируется выпустить новые седан и кроссовер.
Компания в своем Telegram-канале на днях показала, как будет выглядеть новый «Москвич 6».
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что завод «Москвич» подписал договор о поставке «Яндекс Такси» и каршерингу 5 тысяч автомобилей: из них 3 тысячи - «Москвич 3» и две тысячи – электромобили «Москвич 3e», сообщили столичные власти.
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