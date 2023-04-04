Собянин: Завод «Москвич» заключил один крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей
Автозавод «Москвич» поставит для таксопарков и сервиса каршеринга российской столицы две тысячи электромобилей марки «Москвич 3e». Соответствующее соглашение предприятие подписало с компанией «Флот» (подразделение «Яндекса»).
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии подписания, в рамках развитии городского пассажирского транспорта, с «Яндекс Такси» заключены контракты в общей сложности на пять тысяч машин, в том числе, две тысячи электромобилей.
По словам градоначальника, это один из самых значительных контрактов в мировой практике по поставкам для такси, каршеринга, и улучшению экологии мегаполиса. Собянин поблагодарил ОАО «КамАЗ». Это предприятие вместе с Москвой подставило плечо в развитии данного проекта, заметил мэр.
Возрождённый завод в прошлом году успел выпустить 600 автомобилей. В текущем году план составляет уже на 50 тысяч единиц продукции, в том числе, 10 тысяч машин на электрической тяге. В 2024 году предполагается произвести уже 100 тысяч автомобилей с более углублённой локализацией.
В дилерские центры столицы и регионов Центрального федерального округа новый «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» поступили в конце 2022 года. На сегодня с конвейера сошло 7 тысяч автомобилей. С 3 марта продажи стартовали в 23 городах страны.
«Москвич 3» представляет собой китайский кроссовер Sehol X4 (JAC JS4). Он переправляется в Россию из Китая в разобранном виде, а затем собирается крупноузловым методом под другим названием.
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