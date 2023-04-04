Собянин: Завод «Москвич» заключил один крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей

Возрождённый завод в прошлом году успел выпустить 600 автомобилей. В текущем году план составляет уже на 50 тысяч единиц продукции, в том числе, 10 тысяч машин на электрической тяге. В 2024 году предполагается произвести уже 100 тысяч автомобилей с более углублённой локализацией.

В дилерские центры столицы и регионов Центрального федерального округа новый «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» поступили в конце 2022 года. На сегодня с конвейера сошло 7 тысяч автомобилей. С 3 марта продажи стартовали в 23 городах страны.

«Москвич 3» представляет собой китайский кроссовер Sehol X4 (JAC JS4). Он переправляется в Россию из Китая в разобранном виде, а затем собирается крупноузловым методом под другим названием.

