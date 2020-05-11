СМИ: Москва может смягчить режим самоизоляции в мае

Власти российской столицы могут принять решение о смягчении режима самоизоляции со второй половине мая. Такие планы пока еще обсуждаются, сообщает «Русская служба BBC» с ссылкой на собственные источники.

В частности, правительство мегаполиса готово открыть некоторые парки, разрешить пробежки и прогулки с животными на расстояние более 100 метров от дома. Разрешение будет действовать только в определенные часы.

Источники объясняют такие планы тем, что число госпитализаций с тяжелой и средней формой заболевания коронавирусом не увеличивается, а значит, ситуация стабилизировалась.

В пресс-службе мэра Москвы пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. 7 мая мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация также не поменяется.

С 12 мая в городе вводится обязательный режим использования масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах. При этом возобновляется работа всех промышленных предприятий и строек.

