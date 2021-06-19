СМИ: Московская полиция начала рейды по проверке масок у таксистов и пассажиров
Полиция Москвы начала рейды по проверке наличия масок у водителей и пассажиров такси. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«В случае отсутствия масок нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 июня ограничительные меры по коронавирусу, касающиеся работы фуд-кортов, общепита и развлекательных заведений, детских игровых комнат, зоопарков. Кроме того, в столице введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в частности, власти закроют фан-зоны для футбольных болельщиков.
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