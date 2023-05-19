СМИ: Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи
Телефонные мошенники придумали новую схему: теперь они звонят россиянам по видеосвязи и имитируют работу офиса банка. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов в беседе с Известиями.
Злоумышленники действуют в два этапа. Они звонят через мессенджер или по обычному телефону, представляясь сотрудниками банков. Если собеседник не верит в легенду мошенников, жертве перезванивают по видеосвязи и изображают обслуживание из офиса финансовой организации.
Далее злоумышленники используют стандартные схемы, пытаясь похитить деньги клиента: убеждают оформить заявку на кредит, перевести деньги на «безопасный счет», скачать средства удаленного доступа для «проверки» приложения, сменить подключенный к онлайн-банку номер телефона.
«Мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 п.п. с начала года и сейчас достигает 64%, существенно обогнав телефонные атаки», — подчеркнул Чугунов.
О новых уловках мошенников известно в Ренессанс Банке и МТС Банке.
Эксперты напоминают, что нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, в том числе секретные коды, поступающие по SMS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru