СМИ: Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи

Злоумышленники действуют в два этапа. Они звонят через мессенджер или по обычному телефону, представляясь сотрудниками банков. Если собеседник не верит в легенду мошенников, жертве перезванивают по видеосвязи и изображают обслуживание из офиса финансовой организации.

Далее злоумышленники используют стандартные схемы, пытаясь похитить деньги клиента: убеждают оформить заявку на кредит, перевести деньги на «безопасный счет», скачать средства удаленного доступа для «проверки» приложения, сменить подключенный к онлайн-банку номер телефона.

«Мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 п.п. с начала года и сейчас достигает 64%, существенно обогнав телефонные атаки», — подчеркнул Чугунов.

О новых уловках мошенников известно в Ренессанс Банке и МТС Банке.

Эксперты напоминают, что нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, в том числе секретные коды, поступающие по SMS.

