Эксперт рассказал, как распознать мошеннический звонок
Звонки со скрытых или слишком коротких (состоящих из трех или четырех цифр) номеров чаще всего поступают от мошенников. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, злоумышленники также используют иностранные номера и бесплатные номера с кодом +7800, сообщает телеканал «360». Кроме того, мошенники часто «сбрасывают» звонки.
«Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете. Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество», — посоветовал Тимофеев.
Также эксперт рекомендовал не перезванивать незнакомцам после быстро сброшенного или анонимного вызова, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru