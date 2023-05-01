Эксперт рассказал, как распознать мошеннический звонок

Как отметил эксперт, злоумышленники также используют иностранные номера и бесплатные номера с кодом +7800, сообщает телеканал «360». Кроме того, мошенники часто «сбрасывают» звонки.

«Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете. Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество», — посоветовал Тимофеев.

Также эксперт рекомендовал не перезванивать незнакомцам после быстро сброшенного или анонимного вызова, отмечает РЕН ТВ.

