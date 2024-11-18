СМИ: Мошенники начали взламывать аккаунты российских пользователей в Telegram
18 ноября 202416:45
Злоумышленники стали взламывать аккаунты российских пользователей Telegram, рассылая им фейковый подарок – подписку Telegram Premium, сообщил Telegram-канал Baza.
Пользователю предлагается перейти по ссылке, чтобы активировать подписку Premium. Как только человек вводит логин и пароль, доступ к аккаунту получают третьи лица.
Ранее победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН заявил, что призыв срочно заплатить деньги, акции и прочие уловки – основные признаки специалиста-мошенника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru