СМИ: Мошенники начали взламывать аккаунты российских пользователей в Telegram

Злоумышленники стали взламывать аккаунты российских пользователей Telegram, рассылая им фейковый подарок – подписку Telegram Premium, сообщил Telegram-канал Baza.

Пользователю предлагается перейти по ссылке, чтобы активировать подписку Premium. Как только человек вводит логин и пароль, доступ к аккаунту получают третьи лица.

Ранее победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН заявил, что призыв срочно заплатить деньги, акции и прочие уловки – основные признаки специалиста-мошенника.

